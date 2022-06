Enorme Materialverluste der Ukrainer eingeräumt

Krieg. Laut General ein Drittel bis die Hälfte des schweren Materials ausgefallen. Chancen bei weiterem Abnutzungskrieg sinken merklich.

Kiew/Moskau/Washington. Ein ukrainischer General hat im Gespräch mit US-Medien sehr hohe Verluste an Material zugegeben, die Zweifel aufkommen lassen, wie lang man den Abnützungskrieg gegen Russland noch durchstehen kann. Man habe bei bestimmten Gattungen etwa „30 bis 40, manchmal bis zu 50 Prozent Verluste“, sagte Brigadegeneral Wolodymyr Karpenko dem US-Magazin „National Defense“. Und: „Schätzungsweise 1300 Infanterie-Kampffahrzeuge, 400 Kampfpanzer und 700 Artilleriesysteme wurden verloren. Vor dem Krieg besaß die Ukraine schätzungsweise 1800 Schützenpanzer/gepanzerte Mannschaftstransporter, 860 Kampfpanzer (plus mehr als 1000 in Reserve) und rund 1800 schwere Geschütze und Feldraketenwerfer.

Die Kämpfe konzentrierten sich weiter auf den ukrainischen Frontbalkon im Donbass und die Städte Sjewjerodonezk und Lyssytschansk dort. Die Russen haben sie offenbar schon fast ganz umzingelt, es hieß zuletzt, dass die letzte Route nach Westen nicht mehr benutzbar sei. Inwieweit ein russischer Angriff im Hinterland von Norden her auf Slowjansk Durchschlag hatte, war unklar. Er könnte den Frontbalkon komplett abtrennen, und damit die ganze Region Donezk. Nichtsdestotrotz sagte der ukrainische Chefunterhändler mit Moskau, David Arachmija, am Wochenende, dass man erst Ende August wieder Friedensgespräche führen werde – und zwar nach „Gegenangriffen“, die eine „bessere Verhandlungsposition“ schaffen würden.



Russen machten US-Gefangene. Unterdessen sind die USA in der schwierigen Lage, zwei ihrer Bürger als Söldner in russischer Gefangenschaft zu haben. Der russische Staatssender RT zeigte bereits am Freitag Videos der früheren US-Soldaten Alexander Drueke (39) und Andy Huynh (27) aus Alabama, die für die Ukrainer gekämpft hatten und im Raum Charkiw gefangen wurden. Mindestens einer davon soll schon länger in der Ukraine leben. Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte am Samstag, man beobachte die Situation genau. US-Präsident Joe Biden hatte am Freitag an die US-Bürger appelliert, nicht in die Ukraine zu reisen. ⫻

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.06.2022)