Dolph Lundgren: „Ich war ein Niemand“

„Castle Falls“ heißt der jüngste Action-Film, bei dem Dolph Lundgren Regie führt. Im Interview mit der „Presse am Sonntag“ erzählt der gebürtige Schwede von seiner schwierigen Kindheit, seinem gewalttätigen Vater – und wie er spät seinen Frieden gefunden hat.

Der Altmeister der Actionkracher ist wieder da: Dolph Lundgren. Er spielt nicht nur eine der Hauptrollen, sondern führt auch Regie in „Castle Falls“ (ab 26. Mai 2022 auf Blu-ray und DVD). Als Sylvester Stallones Gegner Ivan Drago feierte er in „Rocky IV“ 1985 seinen Durchbruch und wurde zu einem der gefragtesten Actiondarsteller der Achtziger. „Castle Falls“ ist schon der siebte Film unter Lundgrens Regie.

Dolph, gibt es Leute, die Sie mit Ihrem eigentlichen Vornamen ansprechen?

Dolph Lundgren: Ja, einige Freunde in Nordschweden. Dort habe ich gelebt, weil ich mit 13 Jahren zu meinen Großeltern zog. Mein Vater hat mich hochgeschickt, weil ich zu Hause in Stockholm Probleme in der Schule hatte. Einige Leute aus der Zeit nennen mich heute noch Hans.

Wie sind Sie auf „Dolph“ gekommen?