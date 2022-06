Nachhaltigkeit für die Pionierarbeit bei den Schiedsrichterinnen

Erstmals seit 2008 ist Österreich dank Sara Telek in der Spielleitung einer Fußball-Endrunde vertreten. Damit das Aushängeschild kein Einzelfall bleibt, stellt der ÖFB das Frauen-Schiedsrichterwesen unter Vorsitz von Agnes Prammer neu auf.

Während Österreich ab 6. Juli zum zweiten Mal in Folge bei einer EM-Endrunde mit Fußballerinnen auf dem Rasen vertreten ist, kommt es an der Seitenlinie zu einer Premiere: Sara Telek wird als erste weibliche ÖFB-Offizielle an einem Großereignis teilnehmen, sie ist als Assistentin der Schweizer Schiedsrichterin Esther Staubli Teil eines der 13 nominierten Gespanne. Nach dem Champions-League-Finale der Frauen im Vorjahr ist es das nächste Karrierehighlight für die 33-Jährige, die seit Februar 2020 in der heimischen Männer-Bundesliga assistiert – als Erste der Geschichte.



Mit den nationenübergreifenden Spielleitungen reagierte die Uefa darauf, dass es nach wie vor zu wenige weibliche Offizielle gibt, die auf höchstem Niveau zum Einsatz kommen. Den Aufstieg Teleks hat man in Nyon deshalb ganz genau verfolgt und sie in Lehrgängen auf körperliche Fitness, Spielverständnis und -übersicht geprüft. Der Lohn ist nun das Ticket nach England, mit dem auch für den ÖFB eine lange Durststrecke zu Ende geht: Der letzte österreichische Unparteiische bei einer Endrunde war Konrad Plautz bei der Heim-EM 2008.