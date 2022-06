Schwerer Unfall beim Feuerspucken in Villach

Ein 48-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag bei einer Showeinlage schwer verletzt worden. Der Mann erlitt dadurch Verbrennungen im Gesicht, am Hals, an der Brust und an der rechten Hand.

Eine mitternächtliche Showeinlage auf einem Campingplatz in Villach hat in der Nacht auf Sonntag für einen 48-Jährigen mit schweren Folgen geendet. Beim Feuerspucken begann die Bekleidung des Einheimischen aus unbekannter Ursache zu brennen. Der Mann erlitt dadurch Verbrennungen im Gesicht, am Hals, an der Brust und an der rechten Hand, berichtete die Polizei am Sonntag.

Zuschauer löschten die Flammen und leisteten dem 48-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettung Erste Hilfe. Anschließend wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus Villach gebracht. Ob der Villacher die Einlage im Gelände des Campingplatzes Mittewald professionell durchgeführt hatte, konnte ein Sprecher der Landespolizeidirektion nicht sagen. Er dürfte aber eine solche Show schon öfter durchgeführt haben, sagte er.

