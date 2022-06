Corona ist kein Grund, sein Kind nach Österreich zu holen

Eine Mutter ging mit ihrer Tochter von den USA in die Steiermark. Der Vater erhält das Kind aber zurück.

Wien. Die Corona-Zahlen steigen in Österreich wieder spürbar, und in den vergangenen zweieinhalb Jahren war das Land sogar von teils starken Infektionswellen geprägt. Für eine in Amerika lebende Frau aber schien Österreich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu sein. Sie beschloss, die von Corona erst recht sehr betroffenen USA zu verlassen, um in der Steiermark zu leben.

Nun wäre es an sich nicht weiter bemerkenswert, wenn jemand den umgekehrten Schwarzenegger macht. Doch die Frau nahm ihre kleine Tochter mit und begründete dies eben damit, dass in Österreich die Corona-Situation besser als in den USA sei. Der Vater aber wollte, dass die Tochter zurück in die USA kommt. Und so mussten Gerichte die Frage klären, wie es weitergeht.