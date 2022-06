Versicherungen werden zur Onlinesache

Österreich ist für Getsafe der zweite Auslandsmarkt.

Wien. Mit der Zettelwirtschaft soll es nun vorbei sein – die deutsche Digitalversicherungsgesellschaft Getsafe verfolgt ein konsequent papierloses Geschäftsmodell. Vom Angebot über den Vertragsabschluss bis hin zur Verwaltung wird alles über die App abgewickelt.

Die erste Expansion erfolgte nach Großbritannien, seit Juni ist das Unternehmen auch auf dem österreichischen Versicherungsmarkt zu finden. Abgeschlossen werden können Haftpflicht-, Hausrat- und Hundehalterhaftpflichtversicherungen. Ziel ist aber, dass sämtliche Sparten über Getsafe abgewickelt werden sollen.

„Dank unserer Plattform sind wir in der Lage, binnen weniger Monate in ein neues Land zu gehen – in Österreich dauerte es lediglich acht Wochen“, sagt Gründer Christian Wiens. Seine Pläne sind groß, zum Start in Österreich gibt das Start-up das Ziel aus, in der Alpenrepublik schneller zu wachsen als in den bisherigen Märkten.

Eigene Lizenz

Erstmals nutzt Getsafe dafür auch die eigene Lizenz, die das Heidelberger Unternehmen im Oktober 2021 von der Finanzaufsicht Bafin für das Sachversicherungsgeschäft erhielt. Als weitere Auslandsmärkte hat Getsafe Frankreich und Italien im Visier. In mindestens einem der beiden Länder will das Insurtech in diesem Jahr ebenfalls noch an den Start gehen.

Zuletzt hatte Getsafe in Großbritannien sein Angebot erweitert – der britische Markt macht 25 Prozent des Wachstums aus, und dort hat das Insurtech seit dem Start im Jahr 2020 gut 50.000 Kunden dazugewonnen.

Wiens ist sich sicher, eine bedeutende Lücke gefunden zu haben: „Neobanken und Neobroker bieten zeitgemäße Apps, um Bankgeschäfte und Aktienhandel mobil abzuwickeln. Sie sind Teil der Lösung, aber nicht genug, um gerade junge Menschen ausreichend gegen Altersarmut und andere Risken abzusichern. Wir erleben täglich, dass Versicherern hier nach wie vor eine hohe Bedeutung zukommt.“ (sub)

