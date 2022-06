Optimistische Österreicher trotzen der Krise

Jüngere sehen ihre finanzielle Zukunft positiv.

Wien. Österreich erlebt unsichere Zeiten, aber dennoch geht es der Bevölkerung in finanziellen Dingen besser als noch vor einem Jahr. Das ergab zumindest eine Befragung der TeamBank: 66 Prozent aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen gaben an, dass ihre finanzielle Situation „gut“ oder „sehr gut“ ist – im Vorjahr waren es 64 Prozent.

Dafür wurden über 1700 Personen vom Marktforschungsinstitut YouGov befragt. Damit ist zwar deutlich erkennbar, das sich die meisten Personen – zumindest finanziell – von der Covid-Pandemie wieder erholt haben, aber dennoch spielt dieser Einschnitt eine Rolle. Denn es geben immer noch 32 Prozent der Befragten an, sie seien schlechter gestellt als vor der Pandemie. Das ist jedoch ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr, als es 37 Prozent waren.

Zuversicht bei den Jüngeren

Bei den 18- bis 29-Jährigen weist die Entwicklung in eine Richtung: 76 Prozent und damit sieben Prozentpunkte mehr als im Vorjahr rechnen mit einer Verbesserung in Geldangelegenheiten. Befragte in einer frühen Karrierephase vertrauen somit häufiger als zuvor auf ihren finanziellen Aufstieg.

Unter Befragten ab 50 Jahren ist die Stimmung diesbezüglich deutlich gedämpfter. (sub)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.06.2022)