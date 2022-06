Feuerwehr-Großeinsatz bei Hallenbrand in Niederösterreich

Neun Feuerwehren sind im Einsatz, um den Brand in einer Halle unter Kontrolle zu bekommen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Ein Brand in einer Lagerhalle in Maria Laach am Jauerling (Bezirk Krems-Land) hat am Sonntag die Einsatzkräfte gefordert. Die Halle hatte laut Feuerwehr gegen 13.00 Uhr aus bisher unbekannter Ursache zu brennen begonnen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand sie bereits in Vollbrand. Neun Feuerwehren aus den Bezirken Krems und Melk bekämpften unter Atemschutz die Flammen. Das Gebäude brannte aus. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

(APA)