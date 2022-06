Wozu brauche ich noch eine Kreditkarte?

(c) imago images/guruxox (guruxox via www.imago-images.de)

Die Kreditkarte ist teurer als eine Debitkarte und der einstige Mehrwert wurde verloren. Ist eine Anschaffung trotzdem noch von Vorteil?

Die Debitkarte hat viel gelernt in den letzten Jahren, mittlerweile kann damit online so gut wie überall bezahlt werden, egal ob Flüge gebucht, Essen bestellt oder Kleidung gekauft werden – all das, wofür man bis vor Kurzem noch eine Kreditkarte benötigte. Überhaupt hat sich seit der Pandemie das bargeldlose Bezahlen durchgesetzt. Da drängt sich die Frage auf, ob man überhaupt die Zusatzkosten für eine Kreditkarte in Kauf nehmen muss und ob sie etwas kann, was ihre neue große Konkurrentin, die Debitkarte, nicht kann?