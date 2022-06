Alexandris gewinnen Österreichs erste Synchron-WM-Medaille

Anna-Maria und Eirini Alexandri belegten bei der WM in Budapest den dritten Rang.

Anna-Maria und Eirini Alexandri haben bei der Schwimm-WM in Budapest rot-weiß-rote Sportgeschichte geschrieben. Die Schwestern gewannen in der Technischen Kür Bronze, die erste Medaille im Synchronschwimmen für Österreich. Die Alexandris wurden mit 91,2622 Punkten Dritte hinter Wang Liuyi/Wang Qianyi aus China und den Ukrainerinnen Maryna und Vladyslava Aleksiiva. Für die 24-Jährigen war es die dritte Medaille bei Großereignissen nach zweimal EM-Bronze im vergangenen Jahr.

In Abwesenheit der russischen Olympiasiegerinnen, die in den vergangenen Jahrzehnten ein Gold-Abo bei Großereignissen gehabt hatten und aufgrund des Angriffskrieges in der Ukraine von der WM ausgeschlossen worden waren, gelang den Alexandri-Schwestern im Finale ein neuer persönlicher Punkterekord. Sie steigerten sich im Vergleich zu ihrer Bewertung bei Platz drei im Vorkampf (90,2869) noch einmal deutlich.

Am Tag zuvor hatte ihre Schwester Vasiliki Alexandri im Solo-Bewerb als Vierte Edelmetall noch um rund 0,6 Punkte verpasst und danach die Bewertung der Kampfrichter scharf kritisiert. "Ich bin sehr enttäuscht. Nicht von mir, nicht von meiner Leistung, NUR von den Resultaten", schrieb Alexandri einen Tag nach dem fünften Platz in der Technischen Kür des Solo-Bewerbs am Samstag auf Instagram. Mehr als 30 Wegbegleiter wie Kampfrichter, Trainer und Athleten hätten sie auf einem Medaillenplatz gesehen.

Das sei "eine Bestätigung meiner Leistung" gewesen, ergänzte Alexandri, "und dessen, was ich meiner Meinung nach im Finale verdient gehabt hätte. Aber so ist das Leben." Im Vorkampf sowie Finale hatte sie ihre persönliche Bestleistung jeweils verbessert, darauf sei sie sehr stolz. "Ich habe mein Herz im Becken gelassen", schrieb Alexandri. Trotzdem fehlten ihr etwa 0,6 Punkte auf Bronze. "Es wäre eine Lüge, zu sagen, dass ich nicht enttäuscht bin."

