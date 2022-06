Russland rettet seinen Automarkt

Sowjetische Autos sollen wieder produziert werden.

St. Petersburg. Russland will seinen Automarkt wiederbeleben, dieser erlebt gerade eine schwere Krise. Der Verkauf von Neuwagen im Mai ist gegenüber dem Vorjahr 2021 um mehr als 80 Prozent zurückgegangen. Die meisten Autobauer haben ihre Produktion wegen des sanktionsbedingten Teilemangels eingestellt.

Nun kündigte die politische Führung in Moskau an, die Produktion der sowjetischen Automarken Wolga und Pobeda wiederaufnehmen zu wollen.

„Die Kollegen haben Pläne zur Wiederbelebung der Marken Wolga oder Pobeda, oder sogar beider“, sagte Russlands Industrieminister, Denis Manturow, beim Internationalen Petersburger Wirtschaftsforum im Interview mit dem Sender RBC.

Manturow verwies darauf, dass bereits entschieden sei, nach dem Rückzug des französischen Autobauers Renault in dessen Moskauer Werk die Produktion des Moskwitsch wiederaufzunehmen. Der Moskwitsch wurde in Russland von 1947 – ursprünglich als Kopie des Opel Kadett – bis 1998 gebaut. Nachdem das Moskwitsch-Werk im Jahr 2006 für bankrott erklärt wurde, übernahm es später der Autobauer Renault. Dieser entschied im Mai, Russland zu verlassen, und verkaufte sämtliche Anteile an die Stadt Moskau.

Letztes Modell gab es 2010

Die Automarke Pobeda – was übersetzt „Sieg“ bedeutet – wurde von 1946 bis 1958 so wie auch deren Nachfolger Wolga in Nischni Nowgorod vom Autobauer GAZ hergestellt. Wegen der geringen Nachfrage endete die Produktion des letzten Wolga-Modells 2010.

Anschließend betätigte sich das Automobilwerk GAZ unter anderem als Montagepartner für die Herstellung von VW- und Skoda-Modellen. Volkswagen hat seine Produktion in Russland im März stillgelegt.

Zuletzt wurde bekannt, dass der deutsche Automobilbauer wegen der Sanktionen gegen GAZ die Montagekooperation einstellen und die Arbeitsplätze in Nischni Nowgorod abbauen will.

(APA/sub)