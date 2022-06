Vorwürfe: FPÖ und MFG in Bedrängnis

In Wels droht der FPÖ ein Glücksspielskandal. MFG soll eine Rede abgekupfert haben.

Wien. Hinter der FPÖ und MFG liegt ein turbulentes Wochenende. Am Samstag berichtete das Nachrichtenmagazin „Profil“ zunächst über einen Glücksspielskandal in Oberösterreich, der für die FPÖ problematisch werden könnte. Es geht um sieben Millionen Euro jährlich. Laut „Profil“ sind 19 Firmen beschuldigt, Teil der sogenannten Kajot-Gruppe gewesen zu sein. Für zwei war auch der Welser FPÖ-Bürgermeister, Andreas Rabl, tätig. Dieser erklärte am Samstag, zwar für eine beschuldigte Tochterfirma im Aufsichtsrat gesessen zu sein. Weil es aber schon früher Vorwürfe gab, habe er 2014 seine Tätigkeit eingestellt.

„Oberösterreich und gerade Wels sind einer der Hotspots des illegalen Glücksspiels“, sagt hingegen der grüne Abgeordnete David Stögmüller. Tatsächlich zeigt sich das in einer Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage aus dem Jahr 2019: Linz und Wels sind darin Ausreißer bei Anzeigen und Beschlagnahmungen. Stögmüller fordert von Rabl nun volle Transparenz.

Westerwelle-Plagiat bei MFG?

Die Impfgegner-Partei MFG kämpft unterdessen gegen Plagiatsvorwürfe: Bundesgeschäftsführer Gerhard Pöttler veröffentlichte auf YouTube eine „Ansprache an die Menschen“. Diese soll von der Abschiedsrede des deutschen Ex-FDP-Vizekanzlers Guido Westerwelle aus dem Jahr 2011 abgekupfert sein. Zur „Kronen Zeitung“ sagte Pöttler am Sonntag: „Ich kannte das Video von Herrn Westerwelle tatsächlich nicht. Es war Zufall.“ (red.)

