Schwerer Rückschlag für Macron

Präsident Emmanuel Macron hat bei den Parlamentswahlen seine absolute Mehrheit verloren. Große Gewinner sind die Oppositionsparteien von ganz links und ganz rechts.

Laut den nach 20 Uhr publizierten Hochrechnungen verfügt der französische Staatspräsident Emmanuel Macron nach den Wahlen am Sonntag mit vermutlich weit weniger als 250 von 577 Sitzen in der Nationalversammlung nur noch über eine sehr bescheidene relative Mehrheit. Das ist eine unerwartet schwere Schlappe für die bisherige Regierungskoalition, die unter dem Namen „Ensemble!“ mit der Hoffnung angetreten war, in der Nationalversammlung wieder eine absolute Mehrheit für den erst gerade wiedergewählten Präsidenten stellen zu können. Die absolute Mehrheit von 289 Sitzen ist nun in weiter Ferne gerückt.Jetzt stellt sich die Frage, ob Macrons in die Minderheit versetzte Regierung neue Koalitionspartner, beispielsweise bei den Konservativen, suchen muss. Das Ergebnis zwingt die bisherige Regierungsmehrheit zum Verhandeln. Am Wahlabend war die Regierungsmacht in der Schwebe.

Die großen Gewinner der Stichwahlen sind die Oppositionsparteien ganz links und ganz rechts. Der Vormarsch der linken Wahlallianz NUPES (Neue Ökologische und Soziale Volksunion) hat sich im Durchgang der Abgeordnetenwahl in Frankreich bestätigt. Die linke Wahlunion kann laut den Hochrechnungen in der neuen Nationalversammlung mit 150 bis 190 Sitzen rechnen.