„Mit Papier hält man keine Panzer auf“

Der deutsche Bundeskanzler, Olaf Scholz, bei seinem Besuch in Kiew am vergangenen Donnerstag.

Nach seinem Besuch in Kiew sollte sich Olaf Scholz einer Aufgabe widmen: Die deutsche Öffentlichkeit an die Wirklichkeit der Geopolitik heranführen.

Am Abend des Tages, an dem der deutsche Bundeskanzler nach mehr als drei Monaten des Krieges doch noch bei seinen Verbündeten in Kiew eintraf, saßen in einem Gebäude am Pariser Platz in Berlin ein paar Kenner der Region zusammen. Sie waren ins Pilecki-Institut gekommen, gleich neben dem Brandenburger Tor, benannt nach dem polnischen Widerstandskämpfer Witold Pilecki, dem einzigen Menschen, von dem bekannt ist, dass er aus freien Stücken in ein Konzentrationslager ging. Der Pole sammelte Informationen für die westlichen Alliierten.

An diesem Abend sollte es um die deutsche Ostpolitik gehen, die zum Mythos erstarrt ist. Der erfahrene Osteuropa-Experte, Thomas Urban, hat ein Buch dazu geschrieben. Natürlich ging es auch um die Gegenwart, die in Schattierungen von den Podiumsdiskutanten – neben Urban die Publizistin Liane Bednarz und die Außenpolitik-Expertin Jessica Berlin – so dargestellt wurde: Die westliche, vor allem die deutsche Arroganz hätten dazu geführt, die Warnungen aus Polen und dem Baltikum in den Wind zu schlagen. Jahrelang hätten deutsche Politiker von Russland als Nachbarn gesprochen – und dabei über ihre geographischen Nachbarn hinweggesehen, die Erfahrung mit Herrschaftsdenken aus Moskau hatten.

Und jetzt, im Angesichts des Trümmerhaufens ihrer eigenen Fehleinschätzungen würde die deutsche Regierung, allen voran der Kanzler aus den Reihen der Sozialdemokratie, noch immer nicht genug tun. Deutschland führe nicht, es wirkt eher gedrängt und von seinen Verbündeten getrieben. Ein Zuhörer äußerte einen Verdacht: Die deutsche Politik führe nicht, weil ihre Wähler das auch nicht von ihr wollen. Die Deutschen hätten am liebsten wieder ihre Ruhe. Das klingt irgendwie vertraut.