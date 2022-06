Bitcoin ist dezentral, „Defi“ nicht immer

Eine Lending-Plattform wollte ihr Protokoll verändern, um auf das Konto eines „Wals“ zugreifen zu können.

Der heftige Crash von Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen ist vorerst vorbei. Die meisten Kurse erholten sich am Sonntag und Montag wieder. Bitcoin stieg wieder über 20.000 Dollar und damit über das Rekordhoch des vorletzten Zyklus (dass es am Samstag darunter gefallen war, war in der fast 14-jährigen Geschichte von Bitcoin zuvor noch nie passiert). Ethereum stieg wieder über die Marke von 1000 Dollar.

Die Bitcoin-Fans in sozialen Medien atmeten auf, riefen einander wieder zum „Hodln“ („Halten“ im Bitcoin-Jargon) und Nachkaufen („Buy the Fucking Dip!“) auf. Ob das schon eine gute Idee ist, sei dahingestellt. Zwar weisen mehrere charttechnische Indikatoren auf eine Bodenbildung hin, die Probleme, die den Crash ausgelöst haben, sind aber noch nicht vorbei. Das eine Problem sind die straffere Geldpolitik, der erstarkende Dollar und die Rezessionsängste. Davon ist wohl schon vieles eingepreist, es könnte aber noch schlimmer kommen.

Das zweite Problem sind Fehlspekulationen im Kryptosektor, die Lending-Plattformen und Hedgefonds zwingen, Bitcoin auf den Markt zu werfen, um sich Liquidität zu beschaffen. Das könnte noch längst nicht zu Ende sein. Indes fühlen sich Bitcoin-Maximalisten – sie sind der Ansicht, es gebe nur eine dezentrale und manipulationssichere Kryptowährung, und das sei Bitcoin – durch die Geschehnisse auf dem „Defi“-Markt bestätigt.

„Defi“ steht für „decentralized finance“. Über „Defi“-Anbieter können Nutzer Finanzdienstleistungen auf einer dezentralen Blockchain erbringen oder in Anspruch nehmen, etwa Darlehen. Tatsächlich sind die meisten solcher Plattformen samt der dazugehörigen Kryptowährungen nicht wirklich dezentral. Das merken jetzt Nutzer der Celsius-Plattform, die nicht mehr auf ihr Geld zugreifen können, seit die unter Liquiditätsproblemen leidende Plattform Auszahlungen gestoppt hat.

Das jüngste Beispiel ist Solend, ein Unternehmen, bei dem man auf der Solana-Blockchain Kryptowährungen leihen oder verleihen kann. Dort ist ein großer Kunde, ein „Wal“, in Schwierigkeiten geraten. Er hat SOL (Einheit der Kryptowährung Solana) in dreistelliger Dollar-Millionenhöhe als Sicherheit, dafür hat er sich Stable-Coins ausgeliehen, die an den Dollar gekoppelt sind. Sollte Solana einbrechen und die Position des Kunden nicht schnell genug liquidiert werden können, hätte die Plattform selbst ein Problem – und wohl auch die anderen Kunden.