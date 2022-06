Wer erbt, erbringt keine Leistung?

In der Kindheit müssen Erben der ersten Generation oft zurückstecken. Gerecht wäre eine Steuer auf Generationenvermögen.

Larissa Kravitz, MSc. (*1985) ist Finanzexpertin und bietet seit 2019 unter dem Label „Investorella“ Investment-Workshops und Finanzberatung für Frauen an.

Meine Kinder sollen es einmal besser haben.“ Diesen Wunsch hört man von so gut wie allen Eltern, und so manche motiviert er zu überdurchschnittlicher Leistung.

Der Vermögensaufbau zugunsten der Kinder bedeutet eine Kombination aus harter Arbeit und Verzicht: Für manche bedeutet das, bereits während der Ausbildung zu arbeiten, Überstunden im Job, eine mitgebrachte Lunchbox statt des Mittagsmenüs und in der grauen Vorstadt zu wohnen anstatt in einem instagramtauglichen Innenstadtviertel. Es bedeutet, den Urlaub knietief im Sand auf der eigenen Baustelle zu verbringen anstatt am Sandstrand von Thailand.

Diese Eltern konsumieren die Früchte ihrer harten Arbeit nicht in der Gegenwart, sondern schieben sie in die Zukunft. Die Belohnung ist das, was ihre Kinder eines Tages erben. Es ist verständlich, dass sie oft mit Verärgerung auf Forderungen nach einer Erbschaftssteuer reagieren.

Nun müssen Budgetlöcher aber irgendwie gestopft werden und Proponenten der Erbschaftssteuer argumentieren damit, dass diese fair wäre, da die Erben das Geld ja geschenkt bekommen, ohne eine Leistung dafür erbringen zu müssen. Das stimmt aber in der Praxis für viele Erben nicht.

Das Kind „zahlt“ mit

Gehört man zur ersten Erbengeneration, so geschieht der Vermögensaufbau der Eltern während der Kindheit. Das Kind muss die Sparmaßnahmen und die intertemporale Belohnungsverschiebung mittragen und „zahlt“ somit für sein Erbe mit dem Verzicht, den die Eltern ihm oktroyieren. Sein Sommer findet ebenfalls auf der Baustelle statt, auf der es dem Vater und Onkel Werkzeuge nachträgt, statt im Ferienlager.

Noch wesentlich mehr zahlt das Kind, das einmal ein Unternehmen erbt. In Familienbetrieben sind arbeitende Kinder oder Jugendliche keine Seltenheit. Der Samstag wird im Geschäft verbracht, als Aushilfe im elterlichen Gastronomiebetrieb oder bei der Ernte auf dem Feld, statt beim Chillen mit Freunden. Ab dem Teenageralter beginnt für viele die Ausbildung zum Nachfolger.

Zu behaupten, diese Menschen erhielten mit dem Erbe leistungsloses Einkommen, verkennt die Tatsache, dass sie dieses Erbe mit einem Teil ihrer Kindheit bezahlt haben.

Anders verhält es sich bei den Erben ab der zweiten Generation, also jenen, deren Eltern bereits geerbt haben. Sie müssen – anders als ihre Eltern – nicht mehr verzichten und den Vermögensaufbau durch Entbehrungen in der Kindheit mittragen, kommen aber dennoch in den Genuss eines Erbes. Dies nennt man Generationenvermögen, in der wissenschaftlichen Literatur Generational Wealth.

Wer bei der ökonomischen Diskussion um eine Erbschaftsteuer nicht lediglich auf dem Niveau einer Neiddebatte bleiben will und es mit Leistungsgerechtigkeit ernst meint, muss die Trennlinie zwischen der ersten und den folgenden Erbengenerationen ziehen. Der beste Weg, dies zu machen, ist, eine Erbschaftssteuer ab der zweiten Erbengeneration zu erheben, und zwar auf den Betrag des Erbes der Eltern, also des Nachlasses der Großeltern. Für Erben der zweiten Generation ist das Erbe das die Eltern genossen, nämlich das Startkapital, das für bessere Chancen sorgt. So wird nicht der aktive Vermögensaufbau zusätzlich besteuert, sondern nachträglich die Kapitalbasis von der aus dieser geschah.

Eine generationelle Trennlinie bei der Diskussion um Erbschaftsteuern einzuführen wäre wirklich gerecht, denn sie würde Generational Wealth besteuern, nicht arbeitende Kinder.

