So verliert Österreich noch mehr Wissenschaftler

Wie eine Wissenschaftskarriere im Ausland zum Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft führen kann.

Der Autor: Priv. Doz. Dr. Dietrich Haubenberger ist Neurologe und klinischer Forscher, studierte an der Med Uni Wien und ist Präsident vom Verein ASciNA (Austrian Scientists and Scholars in North America). Er ist Leiter der klinisch-translationalen Forschung des biopharmazeutischen Unternehmens Neurocrine Biosciences in San Diego.

Österreichische Wissenschaft spielt weltweit in der Champions League, nur weiß das daheim kaum jemand. Spitzenforscher und -Forscherinnen tragen nicht nur in Österreich, sondern auch in den führenden Forschungsnationen zum öffentlichen Leben bei. Mit rund 1700 Forscherinnen und Forschern im Netzwerk österreichischer Forschernnen in Nordamerika kann man zu Recht stolz auf die Innovation und Leistungen sein, die weltweit erbracht werden.

Wissenschaft ist eine globale Angelegenheit, da die Herausforderungen und Problemstellungen der Gegenwart und Zukunft nur im globalen Kontext gelöst werden können – Stichwort Pandemiebekämpfung, Erderwärmung, Armutsgefälle und vieles mehr.