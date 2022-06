oekostrom AG will aus Gashandel langsam aussteigen

An Neukunden soll ab dem 1. November 2022 kein Gas mehr verkauft werden. Bestandskunden sollen hingegen bis 2030 versorgt werden.

Der Grünstrom-Produzent und Energiehändler oekostrom AG will aus dem Gashandel langsam aussteigen. Ab 1. November 2022 stoppt das Unternehmen den Verkauf von Gas an Neukunden, Bestandskunden werden noch bis Ende 2030 beliefert. "Die Zeit für Gas in der Raumwärme ist vorbei", sagen die Vorstände Ulrich Streibl und Hildegard Aichberger.

Die oekostrom AG steigt nicht nur aus der Vermarktung von Erdgas aus, auch Biogas sei keine Alternative, heißt es. "Das Biogaspotenzial ist in Österreich viel zu gering, um auch eine Versorgung in der Raumwärme effizient zu gewährleisten."

Mit dem Ausstieg aus Gas will sich das Unternehmen künftig voll auf den wachsenden Strommarkt und den Ausbau erneuerbarer Energien konzentrieren. Allein durch den aktuellen Ausbau des Kraftwerksparks im burgenländischen Parndorf soll fast doppelt so viel Strom aus erneuerbarer Energie am Standort erzeugt werden, womit mehr als 20.000 Haushalte beliefert werden können.

