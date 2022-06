Höhere Zinsen beenden die Party auf dem Immobilienmarkt

(c) Getty Images / Ullstein Bild

Die Zinswende ist nun auch in Europa besiegelt. Die Folge: Die Kreditvergabe wird deutlich strenger.

Wer eine gute Bonität und Mut zum Risiko hatte, konnte in den vergangenen Jahren mit minimalen Eigenmitteln groß in Immobilien investieren – oder sich trotz der galoppierenden Preise vergleichsweise viel Wohnraum zu verschwindenden Finanzierungskosten leisten. Doch die Party neigt sich einem abrupten Ende zu. Die Zinswende ist nun auch in Europa besiegelt. Und die Aufseher tun ihr Übriges.

Am Montag legte die Finanzmarktaufsicht (FMA) strengere Regeln für die Vergabe von Wohnkrediten vor. Ab August wird es damit deutlich schwieriger, in Österreich einen Kredit zur Finanzierung von Häusern und Wohnungen zu bekommen.