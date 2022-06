Ölpreise legen zu

Die Nordseesorte Brent verteuerte sich am Dienstag um 1,13 Dollar auf 115,26 Dollar pro Fass. Seit Jahresbeginn sind die Preise um knapp 50 Prozent gestiegen.

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel gestiegen. In der Früh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 115,26 US-Dollar (109,59 Euro). Das waren um 1,13 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,96 Dollar auf 111,52 Dollar.

Für etwas Zuversicht am Ölmarkt hatten zuletzt Bemerkungen von US-Präsident Joe Biden gesorgt, der eine Rezession in den USA für nicht unabwendbar hält. Konjunktursorgen löst vor allem der entschlossene Kampf der US-Notenbank Fed gegen die hohe Inflation aus, den sie mit deutlichen Zinsanhebungen führt. Sollte die US-Konjunktur dadurch stark gebremst werden, hätte dies auch Auswirkungen auf den Verbrauch von Rohöl, Benzin und Diesel.

Ungeachtet dessen befinden sich die Ölpreise weiterhin auf hohem Niveau. Seit Jahresbeginn sind die Preise um knapp 50 Prozent gestiegen. Hauptgründe sind der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Reaktion des Westens in Form scharfer Sanktionen. Russland ist einer der größten Ölproduzenten der Welt.

(APA)