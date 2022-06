"Ja, ich will": EX-BZÖ-Chef Grosz geht ins Hofburg-Rennen

"Make Austria Grosz again!" So lautet der Slogan, mit dem der frühere Chef des BZÖ 6000 Unterschriften sammeln will, um im Herbst bei der Bundespräsidentschaftswahl anzutreten.

Gerald Grosz will nun definitiv für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren. In einem in sozialen Medien veröffentlichten Video verkündete der frühere BZÖ-Politiker am Dienstag in pathetischem Ton: "Liebe Österreicherinnen und Österreicher! Ja, ich will." Grosz hatte sich zuletzt zwar realistisch bezüglich seiner geringen Siegeschancen gezeigt. Dennoch will er mit dem Slogan überzeugen: "Make Austria Grosz again!" Um tatsächlich anzutreten, benötigt er 6000 Unterschriften.

Das Erklärungsvideo von Gerald Grosz:

In dem fünfminütigem Clip inszenierte sich Grosz hauptsächlich als Kämpfer gegen die Korruption. "Durch Gier, fehlende Moral und Demut ausgelöst, zeigt sich ein verheerendes politisches System, an dessen Spitze verantwortungslose Verantwortungsträger stehen, denen das eigene Fortkommen wichtiger erscheint als die Zukunft unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger", wetterte der Apologet Jörg Haiders, untermalt von dramatischen symphonischen Klängen.

Van der Bellen "hat vornehm geschwiegen"

Auch gegen die vom Konflikt in der Ukraine mit ausgelöste Inflation würde Grosz gerne von der Hofburg aus vorgehen, wobei der Grazer seine eigene Interpretation der russischen Angriffs bereit hält, die er als "regionalen Krieg im Osten Europas" bezeichnet. Aus diesem Grund trete die Regierung die Neutralität mit Füßen und trage einen hoffnungslosen Wirtschaftskrieg mit. Währenddessen herrschten "anarchistische Zustände" an den Grenzen durch die Flüchtlingsbewegungen.

Mit Kritik spart Grosz freilich nicht, wenn es um seinen Hauptkonkurrenten im Wahlkampf, Amtsinhaber Alexander Van der Bellen, geht: "Das derzeitige Staatsoberhaupt hat zur Entwicklung der jüngeren Geschichte vornehm geschwiegen, hat nicht eingegriffen, hat zugesehen und geschehen lassen." Van der Bellen "war parteiisch statt objektiv, ist auf der Seite seiner Regierung und nicht auf Seite des Volkes gestanden, hat den Lobbyisten die Mauer gemacht, statt die Bürger vor diesen zu schützen".

Selbst sieht sich Grosz hingegen als "Sprachrohr einer Mehrheit der Österreicher und nicht als das einer Minderheit der Meinungsmacher".

Auf einen Blick Der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bierpartei-Chef Marco Pogo haben bereits ihr Antreten bekanntgegeben. Sie müssen, wie nun auch Ex-BZÖ-Chef Gerald Grosz 6000 Unterstützungserklärungen sammeln.

(APA/Red.)