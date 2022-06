26-Jähriger in Wien mehrfach angeschossen

Ein Unbekannter schoss in einem Park in Wien-Favoriten auf einen Mann. Der Täter ist flüchtig. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, es besteht keine Lebensgefahr.

Ein 26 Jahre alter Mann ist Montagabend in einem öffentlichen Park in Wien-Favoriten von einem Unbekannten mit einer Faustfeuerwaffe mehrmals angeschossen worden. Das Opfer wurde im Bereich des Oberschenkels, des Arms und des Gesäßes getroffen. Die Polizei stellte mehrere Patronenhülsen sicher. Der Schütze konnte jedoch flüchten. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, es besteht keine Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei wurde gegen 21.30 Uhr alarmiert. Sie rückte mit einem Großaufgebot zum Einsatzort in der Raxstraße aus. Details zu den Geschehnissen sind erst wenige bekannt: "Der Unbekannte soll dagestanden und auf den 26-Jährigen geschossen haben", sagte Polizeisprecherin Barbara Gass. Zeugen hätten erzählt, dass er dann weggelaufen sei.

Hinweise erbeten

Am heutigen Tag werden weitere Zeugen einvernommen. Die Polizei bittet zudem um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden ersucht, sich beim LKA Wien zu melden. Hinweise - auf Wunsch auch vertraulich und anonym - werden jederzeit unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegengenommen.

(APA)