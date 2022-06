Panzerexperte Franz Brödl in der Kaserne Zwölfaxing bei Wien vor einem T-72M1 aus DDR-Beständen. Panzer dieser bzw. ähnlicher Serien wurden zuletzt von östlichen Nato-Staaten an die ukrainische Armee geliefert.

Der Kampfpanzer wurde als Waffe seit langem vielfach abgewertet, ja totgesagt. Spätestens im Ukraine-Krieg beweist sich das Gegenteil, aber auch die Macht moderner Panzerabwehr. Ein Gespräch mit dem Panzerexperten Franz Brödl über Fehlurteile und die Zukunft von T-72, Leopard, Challenger und Co.

Der Panzer, jene im Ersten Weltkrieg zuerst von den Briten gebaute und eingesetzte Waffe, galt seit Ende des Ostblocks bzw. Warschauer Pakts 1991 vielfach aus Auslaufmodell. Ein konventioneller Krieg sei jedenfalls in Europa kaum mehr möglich, hieß es da und dort, auch im medialen Bereich; in Aufstands- und Bürgerkriegslagen galten Panzer als nicht so effektiv. Bisweilen wurde fast schon suggeriert, der Westen würde bei Bedarf ohnehin alles mit seinen mächtigen Flugzeugen „regeln".

Dass Panzer dennoch etwa im syrischen und libyschen Bürgerkrieg seit 2011, im Jemen, in Georgien und so fort häufig verwendet wurden, ward oft übersehen bis ignoriert, seltsamerweise auch ihre Rolle im Konflikt zwischen der Ukraine und den prorussischen „Republiken" Luhansk und Donezk seit 2014. Seit Beginn des russisch-ukrainischen Krieges sind Panzerkräfte wieder ein gewohntes Bild, viele Staaten gerade im Westen haben deren Sinn, Nutzen und Notwendigkeit neu erkannt. Wir sprachen dazu mit Major Franz Brödl, einem Panzerexperten des Bundesheers und Referenten für Militärtechnik im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien.

Die Presse: Wie war das nochmal mit der legendären Panzerschlacht im Marchfeld, von der diverse Politiker, Medienleute, sogar Wiener Bürgermeister und Verteidigungsminister gern gesprochen haben?

Major Franz Brödl: Die Panzerschlacht im Marchfeld hätte einfach nicht stattgefunden. Denn es war nie ein Plan, das Marchfeld mit mechanisierten Kräften zu verteidigen. Es war dem Bundesheer immer klar, dass in so einem Gelände die Kräfte nicht reichen, und man hat sich im Kalten Krieg daher in dieser Ostregion auf einen Verzögerungskampf in der Brucker, Eisenstädter und Wiener Neustädter Pforte konzentriert, um dort den Gegner, mutmaßlich den Warschauer Pakt, so zu verlangsamen, dass man weiter hinten die Verteidigungsvorbereitungen einnimmt. Das Marchfeld war nie ein Thema.