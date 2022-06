Deutsche Post übernimmt Logistikfirma in Australien

Die Konzernsparte DHL Supply Chain das australische Logistikunternehmen Glen Cameron Group mit rund 820 Beschäftigten. Der Kaufpreis wurde nicht genannt.

Die Deutsche Post baut ihr Geschäft in der Lieferkettenlogistik mit einer Übernahme in Australien aus. Dazu übernimmt die Konzernsparte DHL Supply Chain das australische Logistikunternehmen Glen Cameron Group, wie der börsennotierte Konzern am Dienstag mitteilte. Dadurch entstehe eines der größten Logistikunternehmen des Lands mit einem Gesamtumsatz von über 1 Mrd. australischen Dollar (664 Mio. Euro).

Einem Sprecher zufolge beschäftigt DHL Supply Chain in Australien bisher rund 4000 Mitarbeiter. Durch die Übernahme kämen mehr als 820 hinzu. Verkäufer sei der Unternehmensgründer Glen Cameron selbst. Zum Kaufpreis wollte sich die Post nicht äußern. Cameron ist den Angaben zufolge auf Straßengüterverkehr und Kontraktlogistik spezialisiert. Das Unternehmen betreibe eine Flotte von 1.000 Lastwagen und Anhängern.

(APA)