Frauenleiche in Wien: Tatverdächtige nicht geständig

Am Sonntagvormittag wurde in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf die Leiche einer 20-jährigen Frau aufgefunden.

Der Tatverdacht bleibt aufrecht. Die beiden festgenommenen Männer werden im Laufe des Tages in eine Justizanstalt gebracht.

Die Ermittlungen nach dem Auffinden der Leiche einer 20-jährigen Frau am Sonntag in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf laufen weiter auf Hochtouren. "Die beiden Tatverdächtigen zeigten sich in ihren Vernehmungen nicht geständig, der Tatverdacht bleibt aufrecht", berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass am Dienstag. Die beiden Männer würden im Laufe des Tages in eine Justizanstalt gebracht.

Am Sonntagvormittag wurde die Leiche einer 20-jährigen Frau aufgefunden. Das Opfer wies Hämatome am Körper auf, eine Obduktion bestätigte das vermutete Fremdverschulden. Details dazu, wie die Frau zu Tode kam, würden vorerst nicht bekannt gegeben, da es sich um Täterwissen handle, sagte Gass.

Widersprüchliche Aussagen

Bei den zwei festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich demnach um den 25-jährigen Wohnungsinhaber und einen mit ihm befreundeten 30-jährigen Mitbewohner. Sie hätten bei ihren Einvernahmen zu den Geschehnissen in der Nacht zuvor widersprüchliche Aussagen getätigt. Beide hätten jedoch angegeben, dass Alkohol konsumiert worden war, hieß es vonseiten der Polizei.

Der Wohnungsinhaber wählte am Sonntag gegen 10.00 Uhr den Notruf wegen einer "bewusstlosen" Person, die sich in seiner Wohnung befinde. Sanitäter der Berufsrettung führten vergeblich Reanimationsversuche durch, für die 20-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Der 30-Jährige soll sich im Keller des Wohnhauses versteckt haben. Er wurde von der Polizei im Zuge der Ermittlungen dort festgenommen.

