Mehr Tempo gefragt

Nur ein Drittel der heimischen Mittelstandsbetriebe kann auf eine schriftlich verankerte Nachhaltigkeits- und Klimastrategie verweisen. Das Beratungsunternehmen EY rät angesichts diverser Gesetzesinitiativen zu mehr Tempo.

Österreichs Mittelstandbetriebe haben in Hinblick auf Nachhaltigkeitsstrategien deutlichen Nachholbedarf: Nur ein Drittel, konkret 33 Prozent, von ihnen hat bereits eine schriftliche Nachhaltigkeits- und Klimastrategie. 37 Prozent gaben an, keine Nachhaltigkeitsstrategie zu haben und auch keine zu planen. Rund vier von zehn Befragten (38 Prozent) haben überdies keinen Maßnahmenplan, um Klimaneutralität zu erreichen und planen auch nicht, einen solchen zu erstellen. Immerhin 30 Prozent der Mittelstandsbetriebe planen allerdings, in den kommenden zwei Jahren eine Nachhaltigkeitsstrategie zu erarbeiten. Dies geht aus einer Umfrage des Beratungsunternehmens EY hervor, die dafür 600 Verantwortliche von mittelständischen Betrieben mit 30 bis 2000 Mitarbeitern befragt hat.

Für Georg Rogl, Leiter Climate Change and Sustainability Services bei EY und Co-Lead der Initiative EYCarbon. ist Abzuwarten allerdings keine gute Strategie. „Es sind zahlreiche Gesetzesinitiativen in Planung, die auch den Mittelstand betreffen", weiß Rogl. Dazu zählt beispielsweise die Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD, für die schon in ein bis zwei Jahren ein verpflichtendes Nachhaltigkeitsreporting vorgesehen ist oder auch die EU Taxonomie, die eine verpflichtende Darstellung etwa der grünen Umsätze oder der grünen Investitionen vorsieht. Auf Unternehmen kommt hier in den nächsten Monaten viel Arbeit zu, abwarten ist in dieser Situation nicht ratsam“, so Rogl,. Martin Unger, Leiter der Strategieberatung bei EY und von EYCarbon, ergänzt: „Es sind nicht nur die regulatorischen Vorgaben, die immer mehr werden. Auch Konsument:innen, der B2B-Markt, Kapitalgeber wie Banken und Investor:innen und nicht zuletzt Mitarbeitende und Jobsuchende haben steigende Erwartungen an Betriebe und fordern mehr Nachhaltigkeit. Es braucht definierte Ziele, klare Strategien und geeignete Maßnahmen.“

Ziel Klimaneutralität

Über ein Drittel (36 Prozent) der befragten Mittelständler gibt an, entweder bereits klimaneutral zu sein oder aber dieses Ziel bereits vor 2040 zu erreichen. Weitere 14 Prozent der Unternehmen haben bereits einen entsprechenden Maßnahmenplan zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040 erstellt. Zwölf Prozent der Unternehmen arbeiten nach eigenen Angaben zurzeit an einem konkreten Maßnahmenplan. Allerdings: Fast vier von zehn der befragten Unternehmen (38 Prozent) verfügen über keinen derartigen Maßnahmenplan und beabsichtigen auch nicht, einen solchen zu erstellen. Laut Unger wird in Zukunft aber jedes Unternehmen genau das brauchen: „Damit Österreich klimaneutral werden kann, ist ein Schulterschluss zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik erforderlich. Sicherlich sind manche Maßnahmen nicht populär, an vielen Ecken und Enden wird auch an neuen Technologien gearbeitet. Aber: Nachhaltigkeit wird zu einem Paradigmenwechsel führen. Kein Unternehmen wird mehr an Nachhaltigkeit vorbeikommen. Jeder Betrieb wird seinen Beitrag zur Klimaneutralität leisten müssen.“

Chance und Risiko

Fast jedes zweite Unternehmen in Österreich (47 Prozent) erkennt Chancen hinsichtlich der Auswirkungen des Klimawandels auf das eigene Geschäftsmodell. Der Anteil der Unternehmen, die den Auswirkungen positiv gegenüberstehen, ist damit im zweiten Jahr in Folge gestiegen – 2020 lag er noch bei nur 26 Prozent, im vergangenen Jahr schon bei 33 Prozent. Auch der Anteil der Betriebe, die im Klimawandel ein Risiko für das eigene Geschäftsmodell erkennen, ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen: von 14 auf 18 Prozent, das ist aktuell fast jedes fünfte Unternehmen.

Überdurchschnittlich optimistisch eingestellt sind der Gesundheitssektor (55 Prozent), gefolgt von Unternehmen aus Transport, Verkehr und Energie (52 Prozent) sowie Finanzdienstleister (51 Prozent). Etwas pessimistischer sehen es Unternehmen aus besonders emissionsintensiven Branchen wie etwa die Industrie (45 Prozent), der Immobilien- und Bausektor (40 Prozent) oder auch die Tourismusbranche (40 Prozent). „Das beobachten wir auch bei den Leitbetrieben und Großunternehmen in Österreich – Nachhaltigkeit wird von der Mehrheit der Führungskräfte als Chance gesehen. Das ist genau die richtige Einstellung, die neue Technologien und Innovationen ermöglichen werden. Und genau die werden wir brauchen, um nachhaltig und klimaneutral zu werden“, sagt Stefan Uher, Leiter Financial Accounting Advisory Services bei EY und Co-Lead von EYCarbon.

Hinsichtlich der Maßnahmen, die von österreichischen Mittelständlern aktuell gegen den Klimawandel getroffen werden, gibt es keinen eindeutigen Favoriten. Mit 39 Prozent ist die Bewusstseinsbildung bei den Mitarbeitenden aktuell die populärste Maßnahme unter den heimischen Betrieben. Auf Platz zwei folgt die Ökologisierung des Fuhrparks (28 Prozent), danach die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Investitionsentscheidungen (26 Prozent). Fast ein Drittel (31 Prozent) der Unternehmen gab an, aktuell gar keine Maßnahmen gegen den Klimawandel zu treffen. „Welche Maßnahmen genau Sinn machen und zu einer tatsächlichen Steigerung der Nachhaltigkeit des Betriebs führen, ist höchst individuell und hängt von Faktoren wie Branche, Geschäftsmodell, Produktkomposition, Unternehmensgröße und Internationalisierungsgrad ab. Gar keine Maßnahmen zu setzen, wäre aber sicher die falsche Strategie. Dafür hat sich das gesamte Umfeld, das auf Unternehmen einwirkt, einfach zu stark geändert“, warnt Unger.