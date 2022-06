Steiermark: Das neue Regierungsteam steht

Der designierte Landeshauptmann Christopher Drexler holt sich mit Volksanwalt Werner Amon einen erfahrenen Haudegen, der mit Türkis nie viel anfangen konnte. Er bekommt Internationales, Personal und Bildung.

Wien. ÖVP-Personalrochaden auf Bundesebene konnteman zuletzt nicht unbedingt als „geordnete Übergaben“ bezeichnen: Ex-Kanzler Sebastian Kurz warf das Handtuch nach Korruptionsvorwürfen. Ex-Finanzminister Gernot Blümel folgte ihm überraschend. Dann gingen peu à peu Bildungsminister, Landwirtschaftsministerin und Wirtschaftsministerin. In der Steiermark ging man es ruhig an: Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer übergibt mit 70 Jahrenin der Periodenmitte an Christopher Drexler. Der designierte Landeshauptmann stellte am Dienstag sein Team vor. In der neuen Landesregierung findet sich mit Volksanwalt Werner Amon auch ein alter Haudegen.