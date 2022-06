„In Ägypten erreicht der Hunger den Mittelstand“

Peter Maurer, Chef des Internationalen Roten Kreuzes, über die globale Lebensmittelkrise und die Verletzung des humanitären Völkerrechts im Ukraine-Krieg.

Die Presse: Pandemie, Klimawandel, Ukraine-Krieg, Lebensmittelkrise: Haben Sie in Ihren zehn Jahren als Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz je eine derartige Zusammenballung von Krisen erlebt? Machen Sie sich Sorgen um den Zustand der Welt?

Peter Maurer: Ja, klar. Wir leben in einem allgemeinen Zustand der Erschöpfung. Nach jeder Krise hatte man das Gefühl: Jetzt reicht es dann. An den Toren unserer Mitarbeiter klopfen jeden Tag mehr Menschen an, die aus den Sozialsystemen fallen. In den Gesellschaften spielen sich Dynamiken ab, die man in dieser Geschwindigkeit und Größe noch nicht gekannt hat.

Ganz oben auf der Agenda internationaler Organisationen ist die Lebensmittelkrise.

Es verursacht mir Unbehagen, wenn wir aus dieser Komplexität der Krisen immer wieder eine medial herauspicken. Wir nehmen in den Industriestaaten nicht wahr, was das Aufeinanderfallen von Krisen für den Alltag von normalen Menschen anderswo bedeutet.

Gut, dann dröseln wir das auf.

Durch den Klimawandel verengt sich der Lebensraum im Sahel oder anderen Regionen. Dadurch entstehen Gewaltkonflikte. Nahrungsmittel- und Gesundheitskrisen sind oft Epiphänomene dieser großen Trends. Die internationale Gemeinschaft fokussiert meist auf ein Ereignis, wie jetzt auf den Russland-Ukraine-Krieg und dessen Folgen. Doch das führt oft zu falschen Reaktionen und nicht zu einer adäquaten Beurteilung dessen, was wirklich das Problem ist.

Was ist das wirkliche Problem?