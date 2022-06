Der Krieg sprengt die Fünf Sterne

Waffenlieferungen an Kiew spalten die größte Regierungspartei, Außenminister Di Maio macht sich offenbar mit eigener Gruppierung selbstständig. Draghis Koalition gerät immer mehr in Bedrängnis.

Der Ukraine-Krieg sorgt für heftige Turbulenzen in Rom: Nicht nur bringt der Konflikt die Regierung von Mario Draghi immer heftiger ins Wanken. Sein Pro-Ukraine-Kurs sprengt auch die stärkste Kraft im Parlament, die Fünf-Sterne-Bewegung: Ihr einstiger Chef und derzeitiger Außenminister, Luigi Di Maio, will eigene Wege gehen. Offebar sammelt er bereits Unterschriften für eine neue Fraktion. Den Namen für seine neue Gruppierung hat er bereits: „Gemeinsam für die Zukunft“.

Spaltpilz sind Militärhilfen für Kiew: Der Premier will weiterhin Waffen – inklusive nicht näher spezifiziertes „schweres Gerät“ – an die Ukraine liefern, und zwar ohne Zustimmung des Parlaments. Das war zu Kriegsbeginn so vereinbart worden. Dagegen laufen die Fünf Sterne Sturm. Ein Teil der Bewegung will die Militärhilfe vollständig stoppen, „um eine Verlängerung des Krieges und des Leids zu vermeiden“, wie Parteichef und Ex-Premier Giuseppe Conte betont. Nach der erneuten Schlappe bei den Kommunalwahlen vor einer Woche hoffen die Fünf Sterne, sich mit „Pazifismus“ zu profilieren und von wachsender Anti-Kriegs-Stimmung und dem Frust über hohe Lebenskosten zu profitieren. 45 Prozent der Italiener sind laut Umfragen gegen Waffenlieferungen.