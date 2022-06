Red Bull Racing suspendiert Ersatzpilot Vips

Wegen einer angeblichen rassistischen Entgleisung hat das Formel-1-Team Red Bull Racing seinen Ersatzpiloten Jüri Vips vom Dienst freigestellt.

Das Formel-1Team Red Bull Racing hat seinen Ersatzfahrer Jüri Vips suspendiert. Der Rennstall kündigte am Dienstag an, einen rassistischen Vorfall untersuchen zu wollen. "Als Organisation verurteilen wir Beleidigungen jeglicher Art und haben eine Null-Toleranz-Linie gegenüber rassistischer Sprache und Verhalten", teilte das Team von Weltmeister Max Verstappen mit.

Der Este soll sich Medien zufolge in einem Stream auf der Internet-Plattform Twitch rassistisch geäußert haben. Red-Bull-Junior Vips ist Stammfahrer in der Nachwuchsserie Formel 2 und derzeit dort Siebenter der Gesamtwertung. Der 21-Jährige kam zudem im ersten Training der Formel 1 beim Großen Preis von Spanien im Mai im Red Bull zum Einsatz. Die Rennserie verpflichtet die Teams, mindestens zweimal pro Saison einen Nachwuchspiloten in Übungseinheiten eine Chance zu gewähren.

(APA/dpa)