Volksanwaltschaft: Gaby Schwarz soll Werner Amon folgen

Der designierte steirische Landeshauptmann Christopher Drexler holt Werner Amon in sein Regierungsteam - damit darf die ÖVP nun nachbesetzen.

Der designierte Landeshauptmann und Nachfolger von Hermann Schützenhöfer, Christopher Drexler, ruft den erfahrenen ÖVP-Politiker und Volksanwalt Werner Amon als Landesrat für die ÖVP in die Steiermark. Er soll dort die Bereiche Bildung, Personal und Europa übernehmen. Amons Nachfolgerin als dritter Repräsentant der Volksanwaltschaft soll nun die stellvertretende Generalsekretärin der Volkspartei, Gaby Schwarz, werden. Bestätigt werden muss dieser Vorschlag noch in einer der nächsten Sitzungen des Nationalrats.

Klubchef August Wöginger betonte in einer Aussendung, dass Schwarz auch noch die Zustimmung der Vollversammlung des ÖVP-Parlamentsklubs am Donnerstag benötige. Danach werde der Vorschlag an den Hauptausschuss gehen. Die Burgenländerin habe sich in den vergangenen Jahren als Gesundheits- und dann auch als Mediensprecherin im ÖVP-Klub für die Belange der Menschen in diesem Land eingesetzt. Zudem zeichne sie ihr Engagement in der Krisenintervention besonders aus.

Schwarz, deren Vater langjähriger Bürgermeister von Eisenstadt war, machte zunächst im ORF Burgenland Karriere. Unter Sebastian Kurz wurde die heute 59-Jährige für die ÖVP gewonnen, für die sie 2017 in den Nationalrat einzog. Im Gegensatz zu manch anderem Quereinsteiger fasste sie rasch Fuß und vertrat die Volkspartei im BVT-Untersuchungsausschuss. Auch war sie beinahe zwei Jahre stellvertretende Generalsekretärin der ÖVP.

(APA)