Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Werden Moldau und Ukraine EU-Kandidaten? Die Staats- und Regierungschefs der EU kommen heute und morgen in Brüssel zusammen, um über den offiziellen Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine und Moldau zu entscheiden. Unterdessen wird auch über das Durchbrechen der russischen Getreideblockade in der Ukraine diskutiert - offenbar erfolgreich. Man befände sich an einem Punkt, an dem der UNO-Chef direkt mit Russen und Ukrainern verhandeln würde, heißt es. Die aktuellen Entwicklungen des Krieges erfahren Sie im Livebericht.

Wien ist wieder am lebenswertesten: Im diesjährigen Index der britischen „Economist"-Gruppe holt sich die Bundeshauptstadt erstmals seit Pandemiebeginn den Spitzenplatz zurück. Im Vorjahr rangierte Wien lediglich auf dem zwölften Platz. Hinter Wien landen Kopenhagen, Zürich, Calgary, Vancouver und Genf.

Elisabeth Köstinger im U-Ausschuss: Ex-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck fehlte am Mittwoch wegen eines positiven Coronatests. Heute soll die Ladungsliste halten - und Ex-Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) zu Studien, Umfragen und Inseraten sowie Postenbesetzungen aussagen.

Karl Nehammer fehlt bei Sondersitzung: Der Nationalrat kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen, um gegen die Teuerung vorzugehen. So sollen u.a. ein Klimabonus, eine Einmalzahlung für Mindestpensionisten, Arbeitslose und Bezieher von Studienbeihilfe sowie ein Zuschlag zur Familienbeihilfe zu beschlossen werden. Allerdings: Ohne den Kanzler, der weilt heute beim EU-Gipfel in Brüssel. Mehr dazu.

Bulgarien ist regierungslos: Die Regierung von Ministerpräsident Kiril Petkow ist durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden. Ein Antrag der bürgerlichen Opposition des korruptionsumwitterten Ex-Premiers Bojko Borissow ist mit 124 zu 115 Stimmen angenommen worden. Hintergrund des Votums ist der Streit um die EU-Erweiterung.