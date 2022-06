Puls 24 grillt mit den Parteispitzen

Bianca Ambros und Thomas Mohr laden ab 7. Juli immer donnerstags die Spitzenpolitiker der Parlamentsparteien ins Irenental: zum Grillen, Spazieren und anschließendem zum Interview.

Vergangenes Jahr traf Puls 24-Moderatorin Manuela Raidl die Spitzenpolitikerinnen und -politiker der Parlamentsparteien zum Sommergespräch an einem Ort ihrer Wahl. Heuer findet die Gesprächsreihe des Privatsenders im niederösterreichischen Irenental statt und es wird zwei Moderatoren geben: Bianca Ambros und Thomas Mohr werden ab 7. Juli immer donnerstags um 20.15 Uhr auf Puls 4 die Spitzenpolitikerinnen und -politiker zum Grillen, Spazieren und anschließendem gesetzten Interview bitten. Ziel ist es zunächst eine lockere Atmosphäre zu schaffen und über persönliche Themen zu sprechen, bevor es politischer wird, teilte der Nachrichtensender mit.

Zum Start ist Neos-Parteichefin Beate Meinl-Reisingergeladen, in den Wochen darauf folgen Pamela Rendi-Wagner(SPÖ) am 14. Juli, Werner Kogler (Grüne) am 21. Juli und aus terminlichen Gründen Karl Nehammer (ÖVP) wie auch Herbert Kickl (FPÖ) am 28. Juli, wobei die beiden Gespräche hintereinander ausgestrahlt werden.

Wiederholungen der Interviews sind jeweils freitags um 20.15 Uhr und mittwochs um 21.20 Uhr auf Puls 24 zu sehen.

(APA)