Schüsse in Wien-Favoriten sind offenbar nach Streit gefallen

Ein Unbekannter schoss am Montagabend in einem Park in Wien-Favoriten mehrmals auf einen 26-Jährigen. Nun wurden weitere Details bekannt: Ein Streit dürfte die Bluttat ausgelöst haben. Das sagen jedenfalls Zeugen, die nach der Tat von Ermittlern befragt wurden, wie Polizeisprecherin Barbara Gass mitteilte. Das Opfer wurde im Bereich des Oberschenkels, des Arms und des Gesäßes getroffen. Die Polizei stellte mehrere Patronenhülsen sicher, der Schütze konnte jedoch flüchten.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, es bestand keine Lebensgefahr. Die Polizei wurde gegen 21.30 Uhr alarmiert und rückte mit einem Großaufgebot zum Einsatzort in der Raxstraße aus. Details zu den Geschehnissen waren zunächst wenige bekannt: "Der Unbekannte soll dagestanden und auf den 26-Jährigen (mit einer Faustfeuerwaffe, Anm.) geschossen haben", berichtete Gass. Zeugen hätten erzählt, dass er dann weggelaufen sei.

Bisher keine Festnahmen

Unklar war am Mittwoch, worum es bei dem Streit ging. Festnahmen gab es bisher nicht. Zum Tatzeitpunkt befanden sich mehrere Menschen in dem Park. Gass bestätigte aber nicht, dass auch mehrere Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren.

Die Polizei bat um weitere Hinweise. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden ersucht, sich beim LKA Wien zu melden. Hinweise - auf Wunsch auch vertraulich und anonym - werden jederzeit unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegengenommen, hieß es vonseiten der Polizei.

(APA)