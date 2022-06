Die EU ist machtlos gegen Putins Blockade

Die Europäische Union ringt zusehends verzweifelt mit der russischen Getreideblockade. Ihre bisherigen Maßnahmen dagegen verpuffen.

49 Frachtzüge, um ein Schiff zu befüllen: Mit diesem Beispiel illustrierte ein europäischer Diplomat am Mittwoch, wieso es keine echten Alternativen zur Ausfuhr ukrainischen Getreides per Schiff gibt. „Wir machen, was wir können, aber es ist nur Kleinkram“, resümierte er einen Tag vor dem Europäischen Ratstreffen über die Bemühungen der EU, die erste Ernte dieses Jahres auf anderen Wegen als durch das Schwarze Meer und den Bosporus auf die Weltmärkte und vor allem nach Nordafrika zu bringen. Von erleichterten Zollabfertigungen an den EU-Grenzen der Ukraine über Sonderfrachtzüge, welche das Korn an die polnischen und litauischen Ostseehäfen bringen beziehungsweise zum rumänischen Schwarzmeerhafen Constanţa, auf den sich das eingangs erwähnte Beispiel bezog: Nichts von alldem reicht aus, um einen Großteil des Getreides zu verschiffen.

Rund 20 Millionen Tonnen Getreide müssen in den nächsten Wochen die Ukraine verlassen, denn die nächste Ernte muss in die Speicher eingebracht werden können. Andernfalls verrottet sie auf den Äckern. Würde Russland den Hafen Odessa freigeben und mit ukrainischem Getreide beladene Frachter hinauslassen, wäre all das kein Problem. Die vermeintliche Alternative des von Russland eroberten Hafens Mariupol ist keine: Denn dort kontrolliert Russland, wer was exportiert – und kassiert auch für Unmengen gestohlenen Getreides. Die Vereinbarung zwischen türkischen und russischen Militärvertretern, kraft der am Mittwoch ein Frachter unbestimmter Ladung Mariupol verlassen hat, ist insofern von geringem praktischem Wert.