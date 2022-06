Spraydose explodiert: Zwei Teenager schwer verletzt

Ein 14-Jähriger wurde in die Klinik Donaustadt geflogen, ein 15-Jähriger ins Landesklinikum Waidhofen a.d. Ybbs transportiert.

Bei der Explosion einer Spraydose in einem Waldstück im Gemeindegebiet von Hollenstein a.d. Ybbs im Bezirk Amstetten sind am Mittwochnachmittag zwei Teenager schwer verletzt worden. Ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Scheibbs wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich von "Christophorus 15" in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen, ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Perg vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Waidhofen a.d. Ybbs transportiert.

Der Unfall geschah beim Hantieren mit der Spraydose und einem Feuerzeug. Die Explosion hatte der Polizei zufolge eine etwa zwei Meter hohen Stichflamme zur Folge. Beide Burschen erlitten schwere Brandverletzungen.

