Jakob Pöltl: Ein Wiener lebt seinen amerikanischen Traum

Jakob Pöltl war 2016 der erste Österreicher, der es in die beste Basketballliga der Welt, die NBA, geschafft hat. Seitdem lebt der 2,13 Meter große Wiener seinen amerikanischen Traum - zunächst in Toronto, jetzt in San Antonio. Doch wie populär ist Pöltl in seiner Wahlheimat wirklich? Und wie erlebt er die gespaltenen USA zwischen Trump, Biden und Waffen-Tragödien? Darüber spricht der 26-Jährige mit „Presse"-Sportexperte Christoph Gastinger.

