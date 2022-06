Mitten in der Urlaubssaison kämpfen Flugbegleiter und das Reinigungspersonal am Airport um höhere Löhne. Aber auch Ausstände der Fluglotsen drohen.

Der Inseltraum könnte so schön sein. Die ersehnten Sommerferien nahen, der Mallorca-Urlaub ist gebucht. Doch schon die Anreise im Flugzeug könnte zum Problem werden: Das Kabinenpersonal von gleich drei Billigfluglinien kündigte Streiks an – mitten in der Urlaubssaison. Ein Sommer-Chaos auf Mallorcas Airport droht.

Schon an diesem Freitag ist der erste Streiktag für die in Spanien stationierten Ryanair-Flugbegleiter. Fünf weitere Arbeitskampftage folgen am 25., 26. und 30. Juni sowie am 1. und 2. Juli. Bei Easyjet und der Ryanair-Tochter Lauda Europe stehen im Juli auf Mallorca und den übrigen Spanien-Strecken ebenfalls Streiks für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen an. Bei Easyjet sind der 1., 2., 3., 15., 16., 17., 29., 30. und 31. Juli betroffen. Bei Lauda Europe wird jeweils an den Juli-Wochenenden gestreikt, und zwar konkret am 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30. und 31. Juli.