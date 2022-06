Warum Indiens Börse jetzt lockt

(c) AFP via Getty Images (TAUSEEF MUSTAFA)

Die Wirtschaftsprognosen für Indien sind verhältnismäßig optimistisch, die Chancen vielfältig. Einiges könnte für ein Investment sprechen.

Wien. Der Ukraine-Krieg und harte Lockdowns in China stellen die Globalisierung gehörig auf die Probe. Lieferketten reißen, zahlreiche Firmen setzen verstärkt auf regionale Vorprodukte und Zulieferer. Zumindest in Asien könnte nun jedoch wieder Bewegung in die grenzüberschreitende Kooperation kommen. Dort wurde jüngst nämlich das Indo-Pacific Economic Framework (Ipef), gegründet. Mit diesem Rahmenwerk sollen etwa Lieferketten gesichert und soll der Ausbau saubererer Energien koordiniert werden. Zugleich will man aber auch Chinas Dominanz entgegengetreten.

Unterzeichnet haben das Rahmenwerk insgesamt zwölf Nationen, zu denen die USA, Australien und Indien zählen. Noch stünden zahlreiche Nachverhandlungen an, konstatiert Ravi Gupta, Fund Manager beim indischen Vermögensverwalter UTI Asset Management. Dennoch gibt sich Gupta zuversichtlich und ortet langfristig reichlich Rückenwind etwa für Indiens Wirtschaft.