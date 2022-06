Musk: Neue Werke verbrennen Geld

Tesla verliert mit Werken in Texas und Deutschland viel Geld. VW-Chef will Tesla herausfordern.

Teslas neue Autofabriken in Deutschland und im US-Staat Texas verlieren laut Konzernchef Elon Musk derzeit Milliarden Dollar. Musk bezeichnete die Fabriken in Grünheide bei Berlin und in Austin in einem am Mittwoch veröffentlichten Video-Interview als „gigantische Geldverbrennungsöfen“.

In dem bereits im vergangenen Monat – genauer: am 31. Mai – geführten Gespräch mit dem Fanclub Tesla Owners of Silicon Valley bezeichnete Musk die vergangenen zwei Jahre mit Blick auf die hartnäckigen Lieferkettenprobleme in der Autoindustrie als absoluten Albtraum. Der Tesla-Chef warnte außerdem: Wir haben es noch nicht hinter uns.