Wie wird ein Mensch zur Romanfigur?

Thomas Stangl und Anne Weber ergründen die Geheimnisse der Literatur.

Was ist gute Literatur? Die Frage mag irritieren, suggeriert sie doch die Möglichkeit eindeutiger Definitionen und Urteile. Sie wird aber zur glücklich gestellten, wenn Thomas Stangl und Anne Weber es sind, die sich darüber austauschen. In ihren beiden, von Kurt Neumann initiierten und jeweils über Monate gehenden Korrespondenzen wird auf jeder Seite deutlich, dass ihnen nicht daran gelegen ist, Verdikte zu sprechen oder letztgültige Festlegungen zu treffen. Vielmehr denken sie – anhand des eigenen Schreibens sowie entlang präziser und überaus luzider Lektüren (u. a. von Marguerite Duras, Pierre Michon, Peter Nádas, Zsófia Bán, Alejandro Zambra) – darüber nach, welche Maßgaben es sind, die uns ein Buch als gut oder schlecht ansehen lassen, worin seine Notwendigkeit besteht oder woran jenes „Mehr“ (Stangl) eines Textes (oder Satzes) ablesbar wird, das ihn zu einem „guten“ macht. Und nicht zuletzt darüber, in welcher Weise ästhetische und ethische Fragen einander bedingen.

Solches Nachdenken kann nicht geradlinig sein, umso weniger, als die Form der Korrespondenz erfordert, die jeweils eigenen Überlegungen beweglich zu halten, sie als fragil und vorläufig zu begreifen, weil sie durch jene des/der anderen angereichert, aufgefächert, produktiv verunsichert, schließlich weitergedacht und von nochmals anderen Seiten betrachtet werden wollen. So ergibt sich eine mäandernde, immer weiter sich auffaltende Denkbewegung, die ins Offene führt, ohne je unverbindlich zu sein.