Nach 30 Jahren Arbeit in der Standesvertretung kandidierte Rechtsanwältin Brigitte Birnbaum kein weiteres Mal als Präsidenten-Stellvertreterin.

Abschied von einem lange vertrauten Gesicht an der Spitze der Rechtsanwaltskammer Wien: Vizepräsidentin Brigitte Birnbaum, die 23 Jahre und damit länger als alle anderen im aktuellen Präsidium gedient hatte, kandidierte kein weiteres Mal. In der Plenarversammlung der Kammer wurde Georg Brandstetter per Briefwahl zu ihrem Nachfolger gewählt.

„Mithelfen, den Stand weiterzuentwickeln"

Birnbaum ist eine der renommiertesten Familienrechtsspezialistinnen in der Anwaltschaft. Daneben stellte sie sich 30 Jahre für die ehrenamtliche Tätigkeit in der Standesvertretung zur Verfügung, davon 23 Jahre als Vizepräsidentin. „Es war eine wunderbare Zeit“, resümiert Birnbaum. „Eine ehrenamtliche Tätigkeit ist eine sehr wertvolle Arbeit. Ich kann nur dazu raten, weil nichts schöner ist als persönlich mitzuhelfen, seinen Stand weiterzuentwickeln."

Einer, der daran mitwirkt, ist Georg Brandstetter: Der 48-jährige Anwalt ist seit 2009 im Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien tätig und auch darüber hinaus im Standesgeschehen aktiv: Er war unter anderem Vorsitzender des ÖRAK-Arbeitskreises ADR (Alternative Dispute Resolution) und ist Mitglied des ÖRAK-Arbeitskreises Berufsrecht und der ÖRAK-Arbeitsgruppe Geldwäsche.

Für Michael Enzinger, den Präsidenten der Wiener Kammer, ist ein „nahtloser Übergang im Interesse der Mitglieder“ gesichert. Neben Georg Brandstetter sind seine Stellvertreter Eric Heinke, Bettina Knötzl und Michael Rohregger.