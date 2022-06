Exklusiver Wohngenuss mit Panoramablick über Wien

Leben am Wasser. Über das Marina Deck sind die Wohnungen mit der Uferpromenade an der Donau verbunden.

Ein Wohnerlebnis der Sonderklasse bieten die sechs exklusiven Penthouse-Wohnungen, knapp 140 Meter über Wien, in den obersten Stockwerken des MARINA TOWER.

Der Marina Tower ist per se schon ein architektonisches Highlight. So bietet das gemeinsame Projekt von BUWOG und IES Immobilien in erstklassiger Lage direkt am Donauufer einzigartiges Residieren. Eine ordentliche Portion Extravaganz und noch mehr Weitblick bieten die sechs exklusiven Penthouses, von denen aktuell nur noch zwei verfügbar sind. Sie erstrecken sich über drei Ebenen, haben eine Nutzfläche von knapp 300 m2 sowie Terrassen mit bis zu 120 m2 und überzeugen mit durchdachter Architektur in Verbindung mit stilvoller Ausstattung und atemberaubenden Panoramablicken. Wohngenuss auf höchstem Niveau – wortwörtlich. Weitere Highlights des Wohnturms sind die hauseigene Infrastruktur, vom Kindergarten bis zum Ärztezentrum, sowie diverse Freizeiteinrichtungen und Serviceangebote. Prämierte umweltschonende Maßnahmen wie eine hocheffiziente Energieversorgung und ein umweltfreundliches Mobilitätsangebot runden das Angebot ab.

Die Penthouses bieten einen unverbaubaren Blick über die Donau Stephan Huger | Studio Huger

Traumhafte Terrassen machen den Feierabend zum Urlaub, Sonnenuntergang inklusive. ZOOMVP.AT (ZOOM visual project gmbh)

Ein Concierge Service ist nur eines der vielen Extras, die das Leben angenehm machen. Stephan Huger