8933 Neuinfektionen, mehr als 80.000 aktiv Infizierte

Vor einer Woche waren es noch halb so viele neue Fälle. Die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten in Spitälern blieb mit 662 seit dem Vortag gleich.

Innen- und Gesundheitsministerium meldeten am Freitag 8933 neue Corona-Fälle in Österreich. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 594,5 Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an. Vor dem Wochenende gab es 80.818 aktive Fälle in Österreich. Seit Donnerstag wurden acht weitere Todesfälle registriert. Die Zahl der infizierten Patientinnen und Patienten in Spitälern blieb mit 662 seit dem Vortag gleich.

Die infektiöseren Omikron-Varianten BA.4/BA.5 sind in Österreich bereits dominant. Wie Abwassermessungen ergeben haben, spiegeln die nachgewiesenen Infektionen die derzeitige reale Lage nicht ab. Die tatsächlichen Infektionszahlen dürfte zumindest eineinhalb Mal so hoch sein.

Halb so viele Fälle vorigen Freitag

Vergangenen Freitag waren mit 4941 neuen Fällen beinahe halb so viele binnen 24 Stunden registriert worden. Im Schnitt kamen in der vergangenen Woche täglich 7627 neue Fälle hinzu.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Wien mit 901,8, gefolgt von Niederösterreich (691,2), Vorarlberg (595,6) und dem Burgenland (588,7). Dahinter reihen sich Salzburg (569,9), die Steiermark (431,5), Tirol (430,2), Oberösterreich (427,7) und Kärnten (307,5). Auch diese Zahlen sind insofern mit Vorsicht zu genießen, als in Wien weit mehr getestet wird als in anderen Bundesländern.

Acht weitere Todesfälle

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 4.370.852 bestätigte Fälle gegeben. Als genesen gelten 4.271.277 Personen.

Seit Donnerstag sind acht weitere Tote registriert worden. In der vergangenen Woche gab es insgesamt 36 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Nach Angaben der Ministerien hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 18.757 Tote in Österreich gefordert. Die Ages verzeichnete aber bereits am Mittwoch 20.015 Todesopfer.

42 Intensivpatientinnen und -patienten

Im Krankenhaus liegen derzeit 662 Infizierte. Seit vergangenem Freitag gab es ein Plus von 139 Patientinnen und Patienten. 42 Menschen werden derzeit auf Intensivstationen betreut, eine Person weniger als am Donnerstag.

Insgesamt 102.708 PCR- und Antigen-Schnelltests wurden in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet. Davon waren 83.409 aussagekräftige PCR-Tests, 10,7 Prozent fielen positiv aus. Im Schnitt wurden in der vergangenen Woche täglich mehr als 91.500 PCR-Analysen durchgeführt, die Positivrate lag bei 8,3 Prozent.

Am Donnerstag wurden österreichweit 3173 Corona-Schutzimpfungen verabreicht, davon waren 109 Erststiche. Insgesamt haben nach den Daten des E-Impfpasses 6.831.202 Personen bereits zumindest eine Impfung erhalten. Exakt 5.599.408 Menschen und somit 62,4 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz. Die Zertifikate von 45.194 Menschen sind in der vergangenen Woche ausgelaufen.

