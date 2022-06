Coronamedikamente als zweites Sicherheitsnetz

Zur Verhinderung schwerer Verläufe nach einer Infektion ist eine Reihe an Wirkstoffen verfügbar. Der wichtigste ist die Tablette Paxlovid.

Die Impfung ist und bleibt das wichtigste Mittel in der Bekämpfung der Pandemie. Mittlerweile stehen aber auch zahlreiche Medikamente zur Verfügung, die für verschiedene Personengruppen in unterschiedlichen Phasen der Erkrankung infrage kommen. „Die Fortschritte sind enorm, die breite Palette an Wirkstoffen kann eine Impfung zwar nicht ersetzen, stellt aber ein zweites Sicherheitsnetz dar“, sagt Bernd Lamprecht, Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin mit Schwerpunkt Pneumologie an der Johannes-Kepler-Universität LinzEr hat mit einem Team in den vergangenen zweieinhalb Jahren Hunderte Covid-19-Patienten behandelt.