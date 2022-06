Doskozil: »Die Frage der Spitzenkandidatur ist noch nicht geklärt«

Burgenlands Landeshauptmann fordert seine Genossen zur Ampel-Ansage auf, klagt wegen ORF-Besetzungen und kritisiert den Verzicht auf eine Hofburg-Kandidatur. Und: Pamela Rendi-Wagner sei als Spitzenkandidatin noch nicht fix.

Herr Landeshauptmann, Sie verdienen brutto knapp 19.000 Euro und kriegen jetzt durch das türkis-grüne Teuerungspaket 400 Euro Soforthilfe, vielleicht gar eine Extra-Familienbeihilfe. Brauchen Sie das?

Hans Peter Doskozil: Kein einziger Politiker braucht diese Soforthilfe, auch Abgeordnete oder Bürgermeister nicht. Es ist eigentlich ein Wahnsinn, was da passiert. Wir machen das im Burgenland anders: Wir führen mit Juli eine Abgabe ein, die in die Gewinnstruktur der Energieversorger eingreift. Im Endausbau wird das fünf Millionen Euro bringen. Die stellen wir als Land jetzt schon zur Verfügung. Zudem sind wir im Gespräch, um Übergewinne den Energiekunden zuzuführen. Damit finanzieren wir noch diesen Winter eine spürbare Entlastung für Mindesteinkommensbezieher. Diese 300 Euro vom Bund, das ist die Gießkanne.

Ihre Partei übt heftige Kritik, aber im SPÖ-regierten Wien wurden über den landeseigenen Energieversorger die Fernwärmepreise vorerst massiv erhöht. Kommt von der SPÖ genug gegen die Teuerung?

Da beginnt für mich der Test für die Glaubwürdigkeit der Politik. Ich verstehe zum Beispiel in diesem Zusammenhang nicht, wieso man nicht wie wir in Richtung 1700-Euro-Mindestlohn geht. Auf Bundesebene sind wir nicht zuständig, aber im eigenen Bereich geht das. Man kann nicht sagen, wir setzen uns als Sozialdemokraten für Geringverdiener und Mindestpensionisten ein, mit Schlagworten wie „Leistung muss sich lohnen“ – und dann bleibt einer bei 1200 Euro und weiß nicht, wie er das Leben bestreiten soll.

Im Burgenland wird nicht erhöht?

Nein, wir gehen heuer mit den Strompreiserhöhungen nicht mit. Obwohl es in Wien und Niederösterreich dazu kommen wird, da stehen Erhöhungen von bis zu 180 Prozent im Raum. Das passiert zum ersten Mal in der Energieallianz dieser drei Länder. Wir können im Burgenland durch Windenergie und Fotovoltaik viel abfedern.

Sie sorgen mit Vorstößen wie der Anstellung pflegender Angehöriger, Landesmindestlohn, Gratis-Ski für Kinder oder neuerdings der Abgabe auf unbebauten Grund, einer Art Vermögenssteuer, für Aufsehen. Wollen Sie das eigentlich auch bundesweit?

Ich würde das alles gern eins zu eins im Bund so sehen. 2016 hat es ja von den Sozialpartnern Verhandlungen zum Mindestlohn gegeben. Danach war die SPÖ nicht mehr in der Regierung, das Thema war weg. Es braucht jedenfalls mehr Druck seitens der Sozialdemokratie, auch bei der Pflege und anderen Themen. Und es muss zu einer Umverteilung kommen. Wie das geschieht, darüber kann man reden.

Aber die Relationen wären ja ganz andere. Nur zwei Beispiele: Das Burgenland hat gut 200 pflegende Angehörige angestellt, bundesweit gibt es eine Viertelmillion Menschen mit Pflegebedarf über 30 Wochenstunden. Bei den angekündigten Gratis-Ski geht es im Burgenland um rund 4000 Kinder zwischen zwölf und 13, in ganz Österreich wären es etwa 140.000. Und so fort.

Wir decken das mit unserem Budget, das wir stabil halten müssen und das aus den Regeln des Finanzausgleichs gespeist wird. Da bekommen wir anteilig sogar wenig. Und es geht ja nicht nur um pflegende Angehörige: Wir setzen jetzt ein Modell um, mit bis zu 70 Standorten, an denen wir jeweils Tagesheimstätten, Hauskrankenpflege und betreutes Wohnen anbieten. Das wird der neue Mittelbau der Pflege. Das ist auch nicht teurer, wir stellen nur die Finanzierung um.

Die ÖVP wirft Ihnen „sozialistischen Verstaatlichungswahn“ vor. Sind Sie ein Sozialist, Herr Doskozil?

Sozialismus ist historisch etwas ganz anderes. Und wir können ja nichts verstaatlichen, was uns der Bund nicht als Aufgabe gegeben hat. Als Land seine Aufgaben wahrzunehmen, das ist, glaube ich, nichts Schlechtes.

Wer soll diese Projekte Ihrer Ansicht nach eigentlich im Bund umsetzen? Sie selbst?

Das Zeitfenster für diese Themen ist ideal, sie wären der Sozialdemokratie auf den Leib geschneidert.

Das war jetzt keine Antwort auf die Frage, ob Sie das gerne als Kanzler tun würden.

Das ist ein schwieriges Thema. Ich hoffe, dass die Sozialdemokratie jetzt erkennt, welche historische Chance sie hat. Bei der inhaltlichen Themenlage, aber auch durch die internen Probleme der ÖVP. Die SPÖ muss jetzt personell die richtigen Entscheidungen treffen und bereit sein, solche Reformen anzugehen. Und da sage ich offen: Es ist sicher sehr schädlich, wenn man sich jetzt intern der ÖVP anbiedert und wieder eine Große Koalition in den Raum stellt. Man muss selbstbewusst genug sein und sagen, man will eine neue Regierung jenseits der ÖVP. Das kann gelingen. Es darf uns nicht genügen, irgendwie eine Große Koalition zusammenzubringen und dann zu sagen: Wir haben jetzt wieder ein paar Funktionen, das reicht uns.

Bundespartei und Wiener SPÖ sind bezüglich Ampel-Koalition – also mit Grünen und Neos – zurückhaltend.

Viel zu zurückhaltend. Aber die Ampel wäre aus meiner Sicht die Zukunft.

Laut Umfragen könnten Sie als Spitzenkandidat den Weg dorthin freiräumen, weil Sie ÖVP und FPÖ Stimmen wegnähmen.

Strategisch muss die SPÖ versuchen, in die Mitte zu rücken und nicht Wähleraustausch mit den Grünen betreiben.

Ist die Frage der SPÖ-Spitzenkandidatur bei der nächsten Wahl für Sie schon geklärt?

Um die vorhin angesprochenen Themen umzusetzen, ist aus meiner Sicht die Frage der Spitzenkandidatur noch nicht geklärt.

Was halten Sie eigentlich von den Gerüchten, dass der medial gerade sehr präsente Christian Kern eine eigene Liste gründet?

Was ich wahrnehme: Er wäre sicher nicht abgeneigt, politisch wieder zu gestalten. Dass er aber eine eigene Liste gründet, wage ich zu bezweifeln. Christian Kern ist politisch ein kluger Kopf, und es gibt ja viele Funktionen. Für ein wirtschaftspolitisches Profil der Sozialdemokratie wäre er sicher ein Gewinn.

Viele werben gerade für Große Koalitionen als Stabilisator in der Krise. Können Sie dieser Argumentation nichts abgewinnen?

Das ist der größte Blödsinn. Die letzte Große Koalition war eine Koalition der Streitenden, da hat man nur versucht, die eigenen Pfründe auszubauen.

Sie haben harte Kritik an ORF-Personalentscheidungen geübt, und es gibt Gerüchte, Sie würden deshalb vor den Verfassungsgerichtshof ziehen wollen. Stimmt das?

Ja, wir bringen eine Verfassungsklage ein, die Beschwerde soll am Dienstag in der Regierung beschlossen werden. Bei der Besetzung des Stiftungsrates und des Generaldirektors wurde ja ersichtlich, wie da eingegriffen wurde. Wenn politische Parteien in einem öffentlich-rechtlichen Sender Direktoren bis runter zu den Landesstudios besetzen, dann ist das nicht mehr zeitgemäß. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, dass wir mit der Klage durchdringen. Aber ich glaube, es ist höchste Zeit, dass der VfGH als oberste objektive Instanz diese Frage einmal beurteilt.

Im Jänner sagten Sie, ein eigener Hofburg-Kandidat wäre ein „Zeichen einer selbstbewussten Sozialdemokratie“. Warum setzt die SPÖ dieses Zeichen jetzt nicht?

Das war der Entschluss der Bundespartei. Vielleicht hat man keinen gefunden. Jetzt haben wir eine Situation, dass Alexander Van der Bellen antritt mit Herausforderern wie dem Chef der Bierpartei und Gerald Grosz. Da müssen wir nicht diskutieren: Unter diesen Bedingungen ist sicher Van der Bellen der beste Kandidat. Der Fehler ist davor begangen worden, indem man nicht ernsthaft versucht hat, einen eigenen Kandidaten aufzustellen.

Sie hätten ja selbst einen nominieren können, Hans Niessl zum Beispiel

Es sollte das Ziel sein, die Sozialdemokratie geschlossen in die Wahl zu bringen. Würde man da ausscheren, wäre das nicht im Interesse der SPÖ.

Jüngst klagten Sie über 1000 Flüchtlingsaufgriffe pro Woche und Überlastung an der Grenze. Ist das vergleichbar mit 2015?

Es ist komplett gleich wie 2015. Wir hatten auch schon Wochen mit 2000 Aufgriffen, Tage mit 600. Das Rote Kreuz muss – wie 2015 – die Erstversorgung an den Grenzen machen. Die Exekutive ist nicht mehr in der Lage, alle Erstbefragungen durchzuführen. In Ungarn steigen die Zahlen massiv, und die Lage am Balkan ist schwierig.

Abgesehen von aktuell 80.000 Ukrainern im Land steigen die Asylzahlen auch sonst massiv, obwohl bereits 2021 mit 40.000 Asylanträgen ein starkes Fluchtjahr für Österreich war. Mit welcher Zahl rechnen Sie?

Ich glaube, dass wir heuer jenseits der 70.000 landen werden. Und jetzt passiert wieder dasselbe: Man sagt, man würde Schlepperkriminalität bekämpfen, um der Bevölkerung Sicherheit zu geben. In Wahrheit wurde nichts gemacht. Nicht auf EU-Ebene und nicht von österreichischen Vertretern.

Aber was könnte die Regierung denn tun?

Man hätte Jahre davor agieren müssen, sei es bei Änderungen des Dublin-Verfahrens, Außengrenzschutz, Rückführungsabkommen oder Verfahren außerhalb Europas. Jetzt ist es wieder zu spät, jetzt können wir wieder nur reagieren und administrieren.