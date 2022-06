Ich kann die Phrase „Mit dem Virus leben lernen“ nicht mehr hören. Ich habe mit Karies leben gelernt, deshalb putze ich mir ja zweimal täglich die Zähne.

Ich weiß, ich weiß: So ist das mit dem „leben lernen“ nicht gemeint, aber ich muss mich offenbar erst dran gewöhnen, dass heute alles etwas anderes bedeutet: Freiheit hat plötzlich etwas damit zu tun, dass ich beim Bäcker Viren aufs Brot husten kann, das Wort Eigenverantwortung wird synonym mit „Soll halt jeder machen, was er glaubt“ gebraucht, und „Mit dem Virus leben lernen“ meint, dass man so tut, als sei es gar nicht da. Kuckuck! Und ja, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich in Omas Garten in der Schneeburggasse unter der Weide gestanden bin und mir die Hände vors Gesicht gehalten hab.

Damals war ich drei.

Weil ich aber eine gute Staatsbürgerin bin, hier ein paar Regeln, die ich aufgestellt habe, um mit Covid zu leben, ganz und gar eigenverantwortlich natürlich.