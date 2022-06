Glücklicheres Sexleben durch geteilte Hausarbeit

Untersuchungen aus den USA zeigen, dass Paare, die sich die Hausarbeit teilen, mit ihrem Intimleben glücklicher sind als andere – was in Österreich ähnlich sein dürfte.

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Paare, die die Aufgaben im Haushalt gerecht verteilen, haben nicht nur ein besseres Liebesleben, sondern auch häufiger Sex. Herausgefunden hat das Amanda Miller, Inhaberin des Lehrstuhls für Soziologie an der US-amerikanischen Universität, gemeinsam mit Daniel L. Carlson, Soziologie-Professor an der Universität Utah.

Ein Ergebnis, das auch die österreichische Psychologin Natalia Ölsböck wenig überrascht und daher für Paare zwischen Boden- und Neusiedler See ähnlich gültig sein dürfte wie für jene zwischen Los Angeles und New York City. „Grundsätzlich wächst die Beziehungsnähe, wenn man Dinge gemeinsam tut“, so die Dozentin an der Österreichischen Akademie für Psychologie (ÖAP). „Dadurch rückt man seelisch zusammen – was möglicherweise der Grund dafür ist, dass man sich auch körperlich näherkommen möchte.“