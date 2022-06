Dacia-Chef: "Der Markt kommt zu uns"

Renault-Österreich-Chef Martin Labaye über die Wandlung der Tochtermarke Dacia, über Lieferzeiten, Autopreise, den Einstieg Dacias ins elektrische Fach und den Rückzug des Konzerns aus Russland.

Herr Labaye, Sie sind seit Mitte März im Amt, was sind aus Ihrer Sicht die Besonderheiten Österreichs und des österreichischen Automarkts – gibt es denn welche?

Martin Labaye: Vieles kommt mir bekannt vor aus anderen Ländern, in denen ich tätig war. Den Standard der Lebensqualität empfinde ich ähnlich wie in Frankreich. Der Automarkt mit seiner besonderen Bedeutung von Allrad und Winterreifen erinnert an Slowenien, wobei der österreichische Markt viel größer ist. Besonders der „Green Market“, also Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride, ist in Österreich viel weiter entwickelt. Er liegt auch über dem europäischen Durchschnitt, und es ist sehr interessant zu beobachten, wie sich dieses Segment entwickelt.

Dagegen liegt der Rückgang bei den Zulassungen in Österreich höher als im EU-Schnitt – haben Sie dafür eine Erklärung?

Durch die Implementierung der NoVA für leichte Nutzfahrzeuge hat es 2021 einen starken Push in dem Segment gegeben. Viele Unternehmen hatten sich entschlossen, ihre Anschaffung vorzuziehen. Dadurch sind die Zulassungen in dem Segment mehr als signifikant zurückgegangen. Bei den Pkw sind wir von Lieferengpässen betroffen, wie das mehr oder minder für alle gilt. Das betraf ursprünglich elektronische Bauteile aus Asien und wurde durch den Krieg in der Ukraine noch massiv verschärft. Davon abgesehen gibt es keine Anzeichen, dass sich der österreichische Automarkt anders verhalten würde als im Rest Europas.