Es gilt jemanden zu knacken

Aze besteht aus Beyza Demirkalp und Ezgi Atas. Die Single „Call Me Back“ landete 2020 in den Top fünf der FM4-Charts. Ihr Debütalbum „Hotline Aze“ erschien am Freitag.

Aze: „Sudoku“. Auf ihrem Konzeptalbum „Hotline Aze“ bieten Beyza Demirkalp und Ezgi Atas Hilfe in allen Lebenslagen an. Auch die richtigen Sudoku-Zahlen, wie der Songtitel nahelegt? Von einer Herausforderung wird hier gesungen; von der Sorge, nicht schlau genug zu sein; dass man nicht wisse, was richtig sei und was falsch. Aber natürlich besingen die Musikerinnen kein Logikrätsel. Würde man einem Sudoku unterstellen, dass es einen begehre? Zu knacken gilt es einen anderen oder eine andere. Der/die unglaublich charmant sein kann – und schwer zufriedenzustellen. Demirkalps und Atas' Stimmen tauchen in erotische Tiefen, wenn sie singen: „Honey, you are the sweetest thing to haunt me“. Einen sommerlich-schwülen Touch geben auch Flamenco-Gitarren und Tamburin-Loops. Im Video wird der Witz mit der Denksportaufgabe wiederholt, ein Sudoku auf nackter Frauenhaut gelöst. Aber was ist das links oben? Ein Fehler?

Den Song der Woche küren abwechselnd Thomas Kramar, Heide Rampetzreiter („Die Presse“) und Michaela Pichler sowie Christoph Sepin (FM4). Zu hören ist er am Sonntag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf FM4. www.diepresse.com/songderwoche

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.06.2022)